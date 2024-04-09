Перегонщики люксовых авто нашли новый маршрут в обход Беларуси 4 9.04.2024, 12:03

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Чтобы доставлять санкционку в РФ.

После того, как Польша, а за ней Латвия и Литва усилили контроль за пропуском подсанкционных товаров, доставить люксовые авто из Европы в Беларусь и Россию стало гораздо сложнее. Особенно, если есть проблемы с оформлением документов. Но перегонщики нашли выход, сообщает «Наша Ніва».

Наличные, крипта, оффшорные фирмы

Запрет на экспорт в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра или дороже 50 тысяч евро (вне зависимости от объема двигателя) действует еще с 23 июня 2023 года. Пристально следить за соблюдением этих ограничений начали только сейчас. Из-за этого пострадали и белорусские перегонщики.

До 23 марта 2024 года люксовые авто, часть из которых стоила даже дороже 100 тысяч евро, без проблем пересекали границы ЕС и Беларуси. Часть из них по документам направлялась в Беларусь, а другие — в страны Центральной Азии, хотя конечным пунктом назначения являлась Россия.

Из Европы через Черное море

Часто за такие авто рассчитывались наличными, криптовалютой или с помощью оффшорных фирм, зарегистрированных в третьих странах. Теперь путь в Россию для них будет пролегать не через Беларусь, а через Турцию.

Часть таких машин уже в пути. Как стало известно «Нашай Ніве», за доставку авто из Германии, Польши или Литвы до турецкого порта Карасу берут около 2500 евро. Морская доставка до российского порта стоит еще 1900 евро. Еще около 1000 евро придется заплатить за доставку до Москвы или Минска.

Получается, что доставка подсанкционного авто обойдется в сумму около 5500 евро. Для сравнения, доставка из Германии до Минска обходилась в 1500-2000 евро в зависимости от габаритов авто. Еще за 500-700 евро машину доставляли до Москвы или Петербурга.

При этом важно, что покидать ЕС автомобиль будет по одним документам, например, оформленным якобы для экспорта в Турцию. А уже на пароме будет происходить подмена документов на Россию или на Беларусь.

Перевозчики обещают, что доставка авто из Европы через Турцию займет 25-30 дней.

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Тем не менее это не означает, что сейчас все автомобили, запрещенные для экспорта в Россию, смогут попасть в Беларусь только таким сложным и дорогим путем.

Из ЕС в Беларусь по-прежнему приезжают автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра. Но сделать это не так просто, как раньше.

Ведь, например, Польша раньше была самой лояльной и пропускала через свою границу авто, купленные в разные странах ЕС, без дополнительных вопросов. Их не интересовало, кто и как заплатил за авто, куда оно направляется, почему покупатель — один человек, а везет другой.

Теперь же для успешного экспорта авто нужно иметь расширенный пакет документов, подтверждающих, что покупатель из Беларуси, а не из России.

Для этого приходится иметь с собой подтверждение перевода от покупателя, который рассчитывался за машину через белорусский банк, а также подтверждение от продавца, что он принял эти деньги от белорусского покупателя банковским переводом. Помимо этого, таможня может потребовать письма от продавца и покупателя, которые гарантируют, что автомобиль предназначен для эксплуатации в Беларуси, а не для перепродажи в Россию.

По словам перевозчиков, с автомобилями стоимостью до 50 тысяч евро проехать через Литву или Латвию можно без дополнительных сложностей — главное, чтобы документы были в порядке.

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«С автомобилями дороже 50 тысяч евро сложнее, но варианты есть. Те, кто не может сделать «ровный» пакет документов, сейчас сразу рассчитывают расходы на транспортировку в обход Беларуси», — поясняет собеседник.

По мнению перегонщика, через Турцию в Россию будут ввозить в первую очередь премиальные авто стоимостью от 100 тысяч евро. «Для этого сегмента авто дополнительные 3-5 тысяч евро на логистику не станут непреодолимым препятствием».