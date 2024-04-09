закрыть
9 апреля 2024, вторник, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Жители затопленного российского Орска грозят новыми митингами

  • 9.04.2024, 13:00
Жители затопленного российского Орска грозят новыми митингами

Они не верят властям.

Российские власти испугались протестов жителей Орска и удвоили ставки компенсации. Но жители им не верят, возмущены «смехотворными суммами» и грозят новыми митингами.

После массового митинга власти Оренбургской области стали повышать ставки. Сначала мэр Орска Василий Козупица заявил о повышении компенсаций за утраченное имущество с 50 до российских 100 тысяч рублей. А утром и вовсе пообещал возмещение уже по рыночной стоимости.

Жители Орска не верят властям и рассказывают, что ситуация продолжает накаляться, пишет «Можем объяснить».

«В доме пострадало все. Лично я властям не верю, ждем когда уйдет вода и только тогда сможем оценить масштабы трагедии. На выплаты пока не заявляемся, опять же, потому что не верим властям и государству, сейчас получишь от них подачку, а они потом звездочку пририсуют и скажут что вы уже получили, а от остального отказались», — рассказала жительница Орска Ярослава.

Ее дом на улице Орджоникидзе в Орске, наполовину ушел под воду По ее словам, обстановка в городе после митинга напряженная, «люди нервничают после высказываний и обвинений властей».

Дом Екатерины на улице Петрашевцев затопило до середины окон. Недвижимость не застрахована, от хлынувшей воды, в доме пострадало все: от техники до коллекции книг. «Если будет оценка и компенсация после схода воды, то хорошо, тогда есть надежда хоть частично восстановить имущество. Но это если оценка будет реальной», — говорит она.

После митинга власти добавили в список мер поддержки новые пункты: приостановка начислений за ЖКХ, кредитные каникулы, компенсация за аренду жилья — но не больше 10 тыс. росс. руб. на семью.

Александр, житель затопленного многоквартирного дома на улице Докучаева, рассказал, что он и его семья подали заявления на Госуслугах о начислении единовременной денежной выплаты в связи с ЧС. По его словам, если не будет справедливой оценки потерь, «люди будут выходить и требовать».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид