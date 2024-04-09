Жители затопленного российского Орска грозят новыми митингами 9.04.2024, 13:00

Они не верят властям.

Российские власти испугались протестов жителей Орска и удвоили ставки компенсации. Но жители им не верят, возмущены «смехотворными суммами» и грозят новыми митингами.

После массового митинга власти Оренбургской области стали повышать ставки. Сначала мэр Орска Василий Козупица заявил о повышении компенсаций за утраченное имущество с 50 до российских 100 тысяч рублей. А утром и вовсе пообещал возмещение уже по рыночной стоимости.

Жители Орска не верят властям и рассказывают, что ситуация продолжает накаляться, пишет «Можем объяснить».

«В доме пострадало все. Лично я властям не верю, ждем когда уйдет вода и только тогда сможем оценить масштабы трагедии. На выплаты пока не заявляемся, опять же, потому что не верим властям и государству, сейчас получишь от них подачку, а они потом звездочку пририсуют и скажут что вы уже получили, а от остального отказались», — рассказала жительница Орска Ярослава.

Ее дом на улице Орджоникидзе в Орске, наполовину ушел под воду По ее словам, обстановка в городе после митинга напряженная, «люди нервничают после высказываний и обвинений властей».

Дом Екатерины на улице Петрашевцев затопило до середины окон. Недвижимость не застрахована, от хлынувшей воды, в доме пострадало все: от техники до коллекции книг. «Если будет оценка и компенсация после схода воды, то хорошо, тогда есть надежда хоть частично восстановить имущество. Но это если оценка будет реальной», — говорит она.

После митинга власти добавили в список мер поддержки новые пункты: приостановка начислений за ЖКХ, кредитные каникулы, компенсация за аренду жилья — но не больше 10 тыс. росс. руб. на семью.

Александр, житель затопленного многоквартирного дома на улице Докучаева, рассказал, что он и его семья подали заявления на Госуслугах о начислении единовременной денежной выплаты в связи с ЧС. По его словам, если не будет справедливой оценки потерь, «люди будут выходить и требовать».