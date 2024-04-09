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В Android добавили функцию, которая сможет отыскать даже выключенный смартфон

  • 9.04.2024, 14:58
В Android добавили функцию, которая сможет отыскать даже выключенный смартфон

Как это работает?

Google запустила давно обещанный сервис «Найти устройство» (Find My Device). Технология позволит искать потерянные смартфоны, планшеты, аксессуары и другую технику при участии смартфонов окружающих. По сути, это аналог «Локатора» Apple.

Работает точно так же: в сети участвуют более миллиарда Android-девайсов (под управлением Android 9.0 и новее) для отслеживания потерянных, украденных и пропавших гаджетов. Поиск через сеть сработает даже если ваш девайс находится в авиарежиме – он будет общаться с устройствами поблизости через Bluetooth.

A Pixel 8 и Pixel 8 Pro получится найти даже в выключенном состоянии при разряженной батарее. Для этого Google добавила в фирменные смартфоны «специальное аппаратное обеспечение». Компания работает с другими производителями, чтобы расширить список устройств с такой возможностью.

Начиная с мая сеть получит поддержку Bluetooth-трекеров от Chipolo и Pebblebee. Позднее в этом году ожидается появление совместимых меток от Motorola, Jio и Eufy. Как и в iOS, вы сможете предоставить доступ к своим тегам нескольким пользователям.

Пока сервис заработал только в США и Канаде, однако чуть позже обещают запустить «по всему миру». А пока же вы можете пользоваться его актуальной версией, которая тоже может помочь отыскать ваше устройство.

Также Google тестирует полезную функцию для своих смартфонов Pixel и ряда других Android-девайсов. Ее суть заключается в поиске неизвестных номеров по нажатию лишь одной кнопки. Она пригодится тем, кто часто «гуглят» неизвестные номера в надежде найти информацию о звонящем.

А большой апдейт для iPhone запланирован на сентябрь. Тогда выйдет iOS 18, которая принесет «самое крупное обновление в истории iPhone». Говорят, что в этом апдейте наконец разрешат перемещать иконки на рабочих столах iPhone в любом порядке, без закрепления ряда, а в iOS будет интегрирован чат-бот наподобие ChatGPT.

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