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HIMARS одним ударом ликвидировал десятки кадыровцев в Херсонской области

  • 9.04.2024, 15:21
  • 5,838
HIMARS одним ударом ликвидировал десятки кадыровцев в Херсонской области

Новые данные о разгроме оккупантов в Великих Копанях.

В время удара на днях по автозаправочной станции во временно оккупированном населенном пункте Великие Копани на Херсонщине украинские воины уничтожили не только российскую станцию РЭБ «Поле-21», как считалось ранее. В категорию погибших либо раненых тогда были переведены десятки кадыровцев, находившихся в момент прилета по АЗС.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов. Он добавил: реальные потери армии РФ были вскрыты благодаря самим же военнослужащим из Чечни, которые не смогли удержаться от съемок новых роликов для ТіkТоk по столь знаменательному поводу.

«Оказывается, в момент точечного удара по АЗС во временно оккупированном населенном пункте Великие Копани Херсонской области там была не только российская станция РЭБ «Поле-21». На заправке находились и российские военнослужащие из Чечни: десятки кадыровцев после прилета ракет HIMARS оказались погибшими и раненными. Зная любовь этой публики к тик-токам, скрыть потери в личном составе оказалось невозможным», – написал Бутусов.

Он также выложил снятое самими кадыровцами видео с последствиями удара, в том числе, с трупами чеченских военнослужащих, которых прямо на заправке «оплакивают» их жадные на самопиар в соцсетях «товарищи».

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