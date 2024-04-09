Крупные компании Тайваня начали готовиться к нападению Китая на остров 9.04.2024, 18:24

Создают вторые штаб-квартиры за рубежом.

Крупные тайваньские производители изучают возможность создания вторых штаб-квартир за рубежом, чтобы продолжить свою деятельность в случае нападения со стороны Китая, пишет Financial Times, ссылаясь на участников рынка и знакомые с ситуацией источники.

Руководитель подразделения консалтинговой корпорации KPMG Рауниеи Куо сообщил FT, что некоторые его клиенты изучают возможность или уже планируют открыть вторую штаб-квартиру в государствах Юго-Восточной Азии. По его словам, таким компаниям новая штаб-квартира нужна для активации «альтернативной системы управления» в случае возникновения «чрезвычайной ситуации» на Тайване.

Участвующие в переговорах источники назвали среди компаний, рассматривающих вариант открытия второй штаб-квартиры, Lite-On и Qisda, производящие электронные компоненты и устройства для потребительского, телекоммуникационного, автомобильного и медицинского применения.

Руководитель другой консалтинговой корпорации, который предпочел не называть своего имени, рассказал, что «дискуссии о резервных штабах начались наверху крупнейших групп». Он добавил, что многие компании на Тайване сейчас сосредоточены на географической диверсификации производства, и за этим последует ряд перемен, таких как создание структур на случай «непредвиденных обстоятельств». По словам источника, он рекомендует своим клиентам «хотя бы частично» организовать вторую штаб-квартиру за рубежом.

В числе стран, рассматриваемых производителями для открытия штаб-квартир, названы Сингапур, Япония, Швейцария и Нидерланды. США в списке нет из-за высоких налогов, хотя это и крупный рынок для технологических компаний из Тайваня, пишет FT.

Тайвань объявил о своей независимости от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. В Пекине остров до сих пор считают частью страны. Глава КНР Си Цзиньпин в 2022 году предупредил, что на Тайване может начаться война, если островное государство «провозгласит независимость при иностранной поддержке». Президент США Джо Байден ранее заявлял, что американская армия придет на помощь Тайваню в случае вторжения Китая. 2 апреля между Си и Цзиньпином и Байденом прошел телефонный разговор, в ходе которого глава КНР назвал тайваньский вопрос основной красной чертой в отношениях Пекина и Вашингтона, которую нельзя пересекать.

В прошлом месяце адмирал Джон Аквилино, командующий войсками США в Индийско-Тихоокеанском регионе, сообщил, что Китай может напасть на остров в 2027 году. Он обратил внимание, что за последние три года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) пополнилась 400 истребителями, более чем 20 крупными военными кораблями и, если сравнивать с 2020 годом, вдвое увеличила арсенал баллистических и крылатых ракет. Несмотря на проблемы в экономике КНР, темпы роста которой сильно замедлились, и на кризис на рынке недвижимости в стране, оборонные расходы Китая в последние несколько лет выросли на 16%, превысив $223 млрд, подчеркнул военачальник.

В январе 2024 года агентство Bloomberg предупредило, что вероятная война за Тайвань может обойтись мировой экономике в $10 трлн, что составляет 10% мирового ВВП. В случае военного конфликта на острове наибольшие потери мир понесет из-за нехватки полупроводников: секторы, напрямую использующие чипы, дают 5,6% совокупной добавленной стоимости (почти $6 трлн). Заводы, выпускающие компьютеры, смартфоны и другую продукцию с суперсовременными чипами, просто остановятся, тяжелый удар будет нанесен по автомобильному сектору, производству бытовой и прочей техники.