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Итальянцы представили проект плавучего музея в футуристическом стиле

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  • 9.04.2024, 20:43
Итальянцы представили проект плавучего музея в футуристическом стиле

Фотофакт.

Итальянская архитектурная студия Luca Curci Architects представила проект плавучего музея стекла. Здание в стиле футуризм было спроектировано в сотрудничестве с фирмой Giulia Tassi Design при помощи искусственного интеллекта, сообщает Designboom.

Площадь строения составит 3,8 тыс. кв. м. Здание украшают панорамные окна, из которых будет открываться вид на воду. Интерьеры в музее выполнят в пастельных оттенках желтого, оранжевого и розового цветов, говорится в заметке.

Здесь будут представлены разноцветные стеклянные деревья, растения и множество скульптур. Помимо экологической повестки, инсталляция будет рассказывать посетителям об искусстве выдувания стекла, которое зародилось в Венеции, следует из публикации.

Сейчас проект находится в стадии разработки и место его строительства обсуждается. В будущем необычный музей может появиться в Дубае, Нью-Йорке, Гонконге, Сингапуре или другом городе, пострадавшем от климатических изменений, поясняется в статье.

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