закрыть
9 апреля 2024, вторник, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси пошли грибы

1
  • 9.04.2024, 21:27
  • 1,474
В Беларуси пошли грибы

Белорусы собирают сморчки, строчки и саркосцифу.

Первые грибы вылезли уже пару недель назад (некоторые и не залазили с осени), но массовый рывок совершают только в эти минуты. Точите ножи, готовьте грабли — первые пригоршни, подолы, корзины уже собраны. На подходе грибная лавина. В эти выходные есть смысл прочесать леса, пишет «Онлайнер».

Вообще-то белорусский грибной чат и не ложился. Его участники всю зиму что-то искали — находили чаще. Но теперь могут делать это легально.

Саркосцифа алая уверенно врывается в обиход грибников. Раньше на нее смотрели с подозрением, теперь выяснилось, что это вполне съедобный гриб. И красивый. Участница чата «Грибы Беларуси» Елена публикует свежую икебану.

Это артхаус от Яна.

Галина шлет картинки из района Заславля.

Алексей показывает, как это выглядит в приготовленном виде.

Сморчки и строчки, которые принято считать грибными первоцветами, стартовали за саркосцифой.

Напомним, ситуация с этими грибами запутанная. Строчок обыкновенный ядовит, его не обсуждаем и не собираем. Но у нас растет также строчок гигантский — съедобный после отваривания. Он светлее и плотнее обыкновенного, менее «кудрявый» — стоит научиться отличать. Вот для наглядности гербарий от Виталия. Это строчок гигантский (съедобный).

А это ядовитый строчок обыкновенный от участника чата по имени Taragon.

Некоторые медики, копируя и закольцовывая информацию из интернета, называют и сморчки условно съедобными. «Условность», видимо, заключается в том, что их надо варить. Окей. В любом случае они рванули.

Владимир из Мозырского района предъявляет корзину сморчков, датированную 9 апреля.

Минщина тоже встает с колен: Евгений собрал первые экземпляры.

Галину строчки (похоже, гигантские) настигли в районе Зацени под Минском.

Сезон открыт. Включайтесь, хвастайтесь, нагнетайте.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид