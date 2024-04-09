В Беларуси пошли грибы 1 9.04.2024, 21:27

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Белорусы собирают сморчки, строчки и саркосцифу.

Первые грибы вылезли уже пару недель назад (некоторые и не залазили с осени), но массовый рывок совершают только в эти минуты. Точите ножи, готовьте грабли — первые пригоршни, подолы, корзины уже собраны. На подходе грибная лавина. В эти выходные есть смысл прочесать леса, пишет «Онлайнер».

Вообще-то белорусский грибной чат и не ложился. Его участники всю зиму что-то искали — находили чаще. Но теперь могут делать это легально.

Саркосцифа алая уверенно врывается в обиход грибников. Раньше на нее смотрели с подозрением, теперь выяснилось, что это вполне съедобный гриб. И красивый. Участница чата «Грибы Беларуси» Елена публикует свежую икебану.

Это артхаус от Яна.

Галина шлет картинки из района Заславля.

Алексей показывает, как это выглядит в приготовленном виде.

Сморчки и строчки, которые принято считать грибными первоцветами, стартовали за саркосцифой.

Напомним, ситуация с этими грибами запутанная. Строчок обыкновенный ядовит, его не обсуждаем и не собираем. Но у нас растет также строчок гигантский — съедобный после отваривания. Он светлее и плотнее обыкновенного, менее «кудрявый» — стоит научиться отличать. Вот для наглядности гербарий от Виталия. Это строчок гигантский (съедобный).

А это ядовитый строчок обыкновенный от участника чата по имени Taragon.

Некоторые медики, копируя и закольцовывая информацию из интернета, называют и сморчки условно съедобными. «Условность», видимо, заключается в том, что их надо варить. Окей. В любом случае они рванули.

Владимир из Мозырского района предъявляет корзину сморчков, датированную 9 апреля.

Минщина тоже встает с колен: Евгений собрал первые экземпляры.

Галину строчки (похоже, гигантские) настигли в районе Зацени под Минском.

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