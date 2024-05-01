Эстония решила просить помощи НАТО из-за глушения Россией GPS 1.05.2024, 1:31

Действия РФ могут рассматриваться как гибридная атака.

Власти Эстонии намерены обратиться в Европейский союз и НАТО из-за предполагаемого подавления Россией сигналов спутниковой навигационной системы GPS, пишет Bloomberg.

«Это преднамеренное действие, которое разрушает нашу жизнь, подвергает жизни людей риску и может рассматриваться как гибридная атака», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он также обсудил эту проблему с коллегами из Финляндии, Латвии, Литвы и Швеции. Саму ситуацию министр описал как «очень опасный вопрос».

Ранее власти Польши и Швеции предупредили пилотов и капитанов кораблей о проблемах с GPS в регионе.

Накануне крупнейшая авиакомпания Финляндии Finnair приостановила на месяц полеты в эстонский город Тарту из-за проблем с системой GPS. На прошлой неделе два рейса были вынуждены вернуться в Хельсинки из-за помех на подлете к Тарту.

«Мы приносим извинения за неудобства, которые приостановка причиняет нашим клиентам. Безопасность полетов всегда является нашим главным приоритетом», — заявлял представитель авиакомпании Яри Пааянен.

Ранее The Financial Times писала, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы обвинили Россию в подавлении работы спутниковой навигационной системы GPS в районе Балтийского моря. В связи с этим они предупредили о возросшей угрозе авиационных катастроф в регионе.

С августа 2023-го по конец марта 2024 года число случаев с глушением или подменой GPS-сигнала в районе Балтийского моря увеличилось с менее чем 50 до 350 в неделю, подсчитала газета The Sun с помощью экспертов на основании данных GPSJAM.org.

В марте Россию заподозрили в глушении GPS-сигнала самолета ВВС Великобритании, на борту которого находился глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Инцидент произошел, когда самолет Шэппса RAF Dassault 900LX Falcon возвращался из Польши и пролетал недалеко от Калининграда. Связь со спутниками отсутствовала примерно 30 минут, из-за чего пилотам пришлось воспользоваться альтернативными навигационными системами.

В начале этого года командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем допускал, что помехи в работе спутниковой навигационной системы могут быть связаны с действиями России. По словам Херема, Москва могла прибегнуть к этому на фоне риска потенциального военного столкновения с НАТО.