Россия ударила баллистикой по Одессе 1 1.05.2024, 8:16

4,416

Погибли три человека, есть разрушения.

Поздно вечером 30 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли три человека, еще трое - ранены.

Как сообщил в Telegram мэр города Геннадий Труханов, РФ ударила по Одессе баллистическими ракетами.

В результате ночной атаки врага пострадали жилые дома. Выбиты окна и двери. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Утром приступит к работе оперативный штаб районной администрации.

Труханов обратился к жителям Одессы и предупредил о возможных усилениях вражеских воздушных ударов в ближайшее время. Он призвал граждан своевременно реагировать на сигналы тревоги и находиться в укрытиях во время российских обстрелов.

«Вы видите, что у врага начались «сакральные даты». Второй день подряд он запускает по нам баллистику. Я очень прошу вас максимально быстро реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно двигаться в безопасные места. Это очень важно для сохранения вашей жизни и здоровья», - написал мэр.