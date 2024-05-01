Беларусь в НАТО: миф или реальность? 1 Андрюс Кубилюс

1.05.2024, 13:50

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Андрюс Кубилюс

Фото: 15min.lt

Будущие отношения между Беларусью и НАТО – важный фактор.

Сайт Charter97.org продолжает публикацию статей из книги «Беларусь в НАТО», изданной фондом «Европейская Беларусь». Данная статья написана бывшим премьер-министром Литвы и депутатом Европейского Парламента Андрюсом Кубилюсом.

Вопрос о будущих отношениях Беларуси и НАТО сегодня способен вызвать ироническую улыбку у некоторых, поскольку эта идея может показаться оторванной от реальности. Однако, в разгар геополитических потрясений, сотрясающих весь европейский континент, любые вопросы о будущем Беларуси не звучат наивно или несвоевременно.

Конечно, обсуждение будущих отношений Беларуси и НАТО подразумевает, что мы говорим о будущих отношениях между демократической Беларусью и НАТО, поскольку пока тиран Лукашенко фактически управляет Беларусью это имеет мало смысла или вообще бессмысленно.

Потенциальные лидеры демократической Беларуси на протяжении многих лет формировали проевропейскую геополитическую систему координат, цели и устремления Беларуси после падения режима Лукашенко. Это крайне важно, поскольку позволяет народу Беларуси, который все еще живет в условиях репрессий, понять, в каком направлении демократические силы будут вести Беларусь, когда ее народ вновь обретет право и свободу определять судьбу своей страны после падения режима.

Белорусы, вернув свои демократические свободы, окажутся перед довольно простым выбором: жить нормальной и безопасной европейской жизнью или отвергнуть такую перспективу, предпочитая оставаться заложниками постимперской политической культуры, вдохновляемой восточным образом жизни.

Как показывает опыт последних несколько десятилетий существования восточноевропейских стран, как только эти страны восстановили демократические права, они стремились дистанцироваться от авторитарной путинской России, они стремились как можно быстрее интегрироваться в западные евроатлантические структуры. Так было с Грузией, Украиной, Молдовой, а теперь по этот путь избрала и Армения. Нет никаких рациональных доводов, позволяющих предположить, что демократическая Беларусь не выберет тот же путь. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что демократическая Беларусь будет двигаться в направлении западной интеграции, поскольку это единственный способ обеспечить безопасность и процветание своего народа на европейском континенте.

Совсем недавно белорусские демократические силы подтвердили, что демократическая Беларусь будет стремиться стать членом Евросоюза. Конечно, окончательный геополитический выбор сделает народ демократической Беларуси, когда вернет себе право и свободу принимать подобные решения.

Белорусские демократические силы и учреждения Европейского союза уже могут начать подготовку к будущей интеграции, а также приступить к разработке и анонсированию проекта будущего Соглашения об ассоциации, поскольку такое соглашение станет первым шагом на пути к интеграции.

Кроме того, потребуется определить какими будут отношения между демократической Беларусью и НАТО. В этом случае стоит учесть понятийную базу и основания относительно таких отношений, проводя различия между ними сквозь призму двух существенно разных сценариев геополитических изменений в регионе:

а) Россия вместе с Беларусью встает на путь демократических преобразований, или

б) Россия остается под властью авторитарного режима.

Почему стоит различать эти два сценария?

Прежде всего, стоит затронуть тему того, как могут происходить демократические изменения в самой Беларуси. Есть несколько теоретически возможных сценариев, в зависимости от того, будут ли такие изменения происходить в Беларуси и России одновременно или в разное время.

Во-первых, стоит отметить, что основным триггером таких изменений может стать полная победа Украины в войне с Россией, которая вынудит Россию вывести свои войска из всех оккупированных территорий Украины. В этом случае можно ожидать, что поверженная Россия станет свидетелем падения кремлевского режима, и в то же время внутри России начнутся демократические преобразования. Одновременно с этим, в Беларуси рухнет и режим Лукашенко, будучи ставленником Кремля.

Другой возможный сценарий заключается в том, что победа Украины приведет лишь к падению режима Лукашенко, благодаря белорусскому полку Калиновского, который придет в Беларусь после победы в Украине.

Помимо событий в России, значительные изменения могут произойти и в Беларуси в случае, если Лукашенко, у которого уже давно были заметные проблемы со здоровьем, наконец-то скончается или окажется неспособным управлять страной по другой причине. Это откроет окно возможностей для значительных изменений, благодаря нынешней политической и бизнес-элите Беларуси, которая освободится от диктатуры Лукашенко. Это ознаменовало бы начало «белорусской перестройки», которая, как и Советская перестройка во времена Горбачева, в конечном итоге вырвется из-под контроля «перестроечной элиты» и превратится в настоящую демократию.

Кроме того, Беларусь может пойти по пути аналогичному тем, что прошли Украина или Армения в свое время, независимо от преобразований в России. Там, например, близкие к Кремлю режимы Януковича и Саргсяна были свергнуты в результате массовых акций в поддержку демократии.

Лукашенко жестоко подавил первую такую попытку в 2020 году, но это не отменяет исторической тенденции на постсоветском пространстве, где демократия постепенно, но неуклонно распространяется от западных границ в восточные регионы. С учетом такой исторической закономерности демократические перемены должны произойти в первую очередь в самой Беларуси и лишь затем распространиться на территорию России. Пример Беларуси мог бы существенно стимулировать население России.

В любом случае, будущие демократические отношения Беларуси с НАТО стоит рассматривать в контексте двух возможных сценариев развития событий в России: а) Беларусь идет путем демократические изменения, в то время как авторитарным режимом продолжает управлять Россией, и б) Россия и Беларусь одновременно идут путем демократических преобразований.

I. Авторитарная Россия и Демократическая Беларусь

Совершенно очевидно, что авторитарная Россия будет выступать против демократических изменений в Беларуси и, как только они произойдут, попытается подорвать демократию в Беларуси всеми доступными ей средствами, в том числе военным путем поставить под угрозу ее безопасность. Демократическая Беларусь представляет собой угрозу для авторитарного режима в Кремле не потому, что она будет стремиться к Европейскому Союзу или НАТО, угрожая тем самым безопасности России, а потому, что интеграция Беларуси с Западом поставит само существование кремлевского режима под угрозу. В Кремле прекрасно понимают, что интеграция Беларуси с Западом – это единственная возможность успешного создания в Беларуси условий для нормального европейского образа жизни. Точно такие условия создавались в Центральной Европе и в странах Балтии на протяжении последних десятилетий, а сейчас создаются в Украине, Молдове, Армении и Грузии. Успешная интеграция Беларуси с Европейским Союзом опасна только для кремлевского режима (а не самой России), так же как и интеграция Украины с Европейским Союзом представляет угрозу только для кремлевского режима.

Успех белорусской и украинской демократий, которые станут вдохновляющими и достойными подражания примерами для российского народа, подорвет основы авторитарного кремлевского режима.

Нет сомнений в том, что российский народ, видя успехи Украины и Беларуси, будет все чаще задаваться вопросом, почему такие демократические изменения не происходят в Россия, но они означали бы конец режима Путина.

Разумеется, режим Путина развязал агрессивную войну против Украины, опасаясь перспектив победы демократии. Также он был напуган народной революцией в Беларуси, продемонстрировавшей, что предполагаемая лояльность, которую беларусы якобы проявляли к режиму Лукашенко ранее, была полной фикцией, испарившейся во время первых массовых протестов. Путин понял, что лояльность простых россиян к его авторитарному кремлевскому режиму – это тоже фикция, которая может рассеяться также быстро. Начав войну против Украины, Путин стремился не только прервать смертельно опасную для его режима траекторию успеха Украины, но и запугать народ Беларуси – посмотрите, что вас ждет, если вы, как украинцы, будете стремиться к демократии и евроинтеграции. Так, у Путина было две цели: во-первых, избавить простых россиян от какого бы то ни было искушения следовать примеру своих соседей и победившей в их странах демократии. Он безусловно надеялся подавить такие возможности силой оружия. Во-вторых, забить головы своих сограждан пропагандой и увлечь их военными событиями.

Поэтому перспективы демократической Беларуси находятся в прямой зависимости от победы Украины в ближайшем будущем, которая убедит беларусов и россиян, что Путин не способен помешать успеху демократии в Украине. Следовательно, он будет неспособен помешать успеху демократии в Беларуси, если она пойдет по тому же пути.

Война России против Украины – это болезненный урок для демократических стран Запада, чья давняя и ошибочная геополитическая позиция привела к тому, что Путин в конечном итоге решил, что он может развязать агрессивную войну против Украины, и Запад не отреагирует адекватно, также как Запад не смог адекватно отреагировать на войну в Грузии и оккупацию Крыма. Главной ошибкой Запада было оставить Украину в «серой» зоне безопасности без реальных перспектив интеграции с ЕС или НАТО. Даже после того, как Украина решительно выбрала путь демократических преобразований и евроинтеграцию в 2014 году. Запад считал, что интеграция Украины не должна «провоцировать Путина» и придерживался этой позиции, но именно это и спровоцировало агрессию Путина, поскольку Запад не открыл двери для интеграции и оставил Украину все в той же «серой» зоне.

Похоже, Запад уже осознал свою ошибку, поэтому Украина и Молдова стали кандидатами на членство в ЕС, и переговоры об их членстве, скорее всего, начнутся в ближайшее время. Ожидается, что обе страны станут членами ЕС к 2030 году. Также вероятно, что НАТО в ближайшем будущем направит такое приглашение и Украине. Таким образом, Украина наконец-то выйдет из опасной «серой» зоны.

Этот урок необходимо учесть в концепции новой западной безопасности на европейском континенте: демократии, которые возникают и утверждаются в странах-соседях восточного ЕС, не должны оставаться в «серой» зоне геополитической безопасности, потому что это только создает искушение и провоцирует агрессию авторитарного режима в Кремле против соседних государств, которые находятся в процессе становления демократическими государствами.

Поэтому, в то время как Россия будет находиться под оккупацией авторитарного клептократического режима, не только сама обретшая демократию Беларусь должна искать защиты своего демократического строя путем интеграции в евро-атлантические организации, включая НАТО и ЕС, но и Западу следует проявлять заинтересованность в интеграции демократической Беларуси и предлагать гарантии безопасности для демократической Беларуси.

II. Демократическая Россия и Демократическая Беларусь

Переход России от авторитарного государства к демократической республике ознаменует наиболее значимые изменения в архитектуре безопасности всего европейского континента. Демократические страны не ведут войны друг с другом. Это означало бы прекращение агрессивной политики России по отношению ко всем демократическим соседям. Успех демократических соседей больше не угрожал бы авторитету демократической России, а, наоборот, способствовал бы здоровой конкуренции для достижения такого же уровня в самой России.

Такая геополитическая ситуация вызовет широкий спектр вопросов, например, о будущих целях НАТО. НАТО было основано в 1949 году для защиты Запада от агрессивной экспансии авторитарной сталинистской России (Советской Империи) в Западной Европе. Угрозы агрессии не существовало бы без авторитарного режима в России. Может показаться, что в таком случае не только демократической Беларуси больше не нужно будет рассматривать вопрос о членстве в НАТО, но и самой организации придется переосмыслить основы своего дальнейшего существования в условиях отсутствия угрозы со стороны авторитарного режима. Что тогда делать НАТО? От кого защищать Европу?

Однако существует серьезный стратегический аргумент в пользу того, почему НАТО следует не только сохранить, но и расшириться за счет демократической Беларуси, не говоря уже об Украине, и даже после того, как Россия превратится в демократическое государство. Более того, это было бы необходимо и самой демократической России.

Вскоре после демократических преобразований Россия столкнется с типичным для всех распадающихся империй явлением – ностальгией общества по былому величию империи. Это уже создавало серьезные проблемы для демократического строя бывших империй. Демократический строй России не смог выдержать таких волн ностальгии во времена Ельцина, а Путин активно разжигал эту ностальгию после прихода к власти. Очевидно, что демократическая Россия, если она возродится, столкнется с аналогичным вызовом. На этот раз Запад может существенно помочь российской демократии в противостоянии угрозе «постимперской ностальгии». Запад должен своими действиями показать, что у России больше нет шансов на восстановление империи, поскольку и Украина, и демократическая Беларусь будут надежно интегрированы в западные организации в сфере безопасности (НАТО) и экономики (ЕС). Как сказал Збигнев Бжезинский, «Россия, с возможностями контроля Украины (и Беларуси), всегда останется империей, а Россия, потерявшая эти возможности, сможет достичь демократии». Членство Беларуси и Украины в НАТО станет ясным сигналом того, что у России никогда больше не будет возможности контролировать эти страны. Это было бы очень полезно для вновь образованной российской демократии.

Поэтому демократической Беларуси в любом случае необходимо будет стремиться к членству в НАТО и не только ради защиты от авторитарного режима в Кремле, но и ради демократической Европы и устойчивого мира на всем европейском континенте.

Демократической России также будет необходимо усилить сопротивление волне «постимперской ностальгии».

В заключение хотелось бы отметить, что будущие отношения между Беларусью и НАТО – это не просто фантазия, а возможный и важный фактор, который необходимо принимать во внимание в контексте демократической преобразований в Беларуси и влияния таких преобразований на геополитический ландшафт Восточной Европы. Независимо от того, какой путь к демократии предстоит пройти Беларуси, одновременно с Россией или независимо от нее, предложение о вступлении в НАТО будет иметь решающее значение как для безопасности демократической Беларуси, так и для содействия созданию более стабильной и мирной Европы, а также для оказания помощи России в преодолении ностальгии по имперскому прошлому.

Андрюс Кубилюс — литовский политик, член Европейского парламента (MEP). Он занимал пост премьер-министра Литвы с 1999 по 2000 г. и с 2008 г. по 2012 год.

В 1990 и 1992 году он был ответственным секретарем Движения за независимость Саюдис и позднее Председателем Союза Отечества, литовских христианских демократов с 2003 по 2015 год. Был депутатом Сейма Литовской Республики с 1992 по 2019 год.

Андрюс Кубилюс – руководитель группы EPP Литовской делегации в Европейском парламенте, сопредседатель Парламентской ассамблеи Евронест, постоянный докладчик Европарламента по России, инициатор и председатель различных межпарламентских форумов в Европейском парламенте, таких как глобальная сеть «Единство ради Украины» (U4U), Форум Восточного соседства ЕС и друзья Российского европейского форума.

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