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Украинская разведка: С фронта массово дезертируют непальские наемники

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  • 1.05.2024, 14:20
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Украинская разведка: С фронта массово дезертируют непальские наемники

Многим из них россияне просто не заплатили.

Наемники из Непала — страны в Азии, расположенной между Индией и Тибетом — массово дезертируют из российской армии. Об этом в своем телеграм-канале сообщила украинская разведка.

По информации ведомства, бегство наемников из Непала вызвано огромными потерями, жестоким отношением командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также — невыплатой обещанных денег.

Группы россиян проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности — на Луганщине, где находился личный состав в/ч 29 328, за которой закреплены непальцы, но, как правило, результатов этот процесс не дает.

Руководители российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах «наверх» объясняют дезертирство непальцев «отбытием на родину из-за землетрясения».

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