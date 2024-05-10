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В Киев с визитом прибыла президент Словакии

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  • 10.05.2024, 14:04
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В Киев с визитом прибыла президент Словакии

Зузанна Чапутова заявила, что имеет хорошие новости для Украины.

Президент Словакии 10 мая прибыла с визитом в Киев. Зузана Чапутова заявила, что имеет хорошие новости о помощи Украине.

«Сегодня я прибыла в Киев с прощальным визитом. Это уже в четвертый раз за время моего мандата, в третий раз – во время войны. Я здесь также потому, что привезла хорошие новости о помощи Словакии Украине», – написала Зузана Чапутова в Facebook.

По данным СМИ, президент Словакии должен встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Также запланированы и другие встречи.

Как пишет iDNES.cz, полномочия Чапутовой как президента истекают в середине июня. В связи с этим она начала серию прощальных визитов. Последняя ее поездка запланирована в Чехию, куда Чапутова приедет в последнюю неделю своего пребывания на посту президента.

На должности президента Словакии Чапутову заменит пророссийский спикер парламента Петер Пеллегрини, в апреле победивший на выборах

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