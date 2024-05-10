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ВСУ устроили оккупантам «огненное шоу» на Запорожском направлении

  • 10.05.2024, 14:29
  • 1,654
ВСУ устроили оккупантам «огненное шоу» на Запорожском направлении

Видео ударов.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады показали, как уничтожают врага на Запорожском направлении. С помощью дронов защитники Украины за короткое время поразили замаскированную в посадке гаубицу Д-30 и станцию наблюдения оккупантов, пишет obozrevatel.com.

Видео ударов 10 мая опубликовали прессслужбы 128-й бригады и Сил обороны юга Украины.

«Беспилотники 128 ОГШБр дают взбучку оккупантам на Запорожском направлении», – говорится в сообщении.

Один военный РФ из обслуги станции получил ранение, о чем стало известно из данных радиоперехвата.

Далее FPV-дрон филигранно залетел во вражеский блиндаж, взорвал камеру наблюдения на высоковольтной линии электропередач, нейтрализовал вражескую антенну и попал в еще один блиндаж.

«А «на десерт» – 152-миллиметровая прицепная гаубица «Мста-Б» и поджог склада боеприпасов. Феерическое огненное шоу от подразделения беспилотников 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады!» – говорится в сообщении.

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