В рейтинге смартфонов с лучшими камерами новый лидер 10.05.2024, 14:42

iPhone вылетел из топ-5.

DxOMark, один из наиболее авторитетных ресурсов, занимающийся сравнением фото- и видеовозможностей мобильных устройств, обновил свой топ камерофонов. Новым лидером стал Huawei Pura70 Ultra, который вышел ранее в этом месяце. Теперь это главный девайс для фотолюбителей.

Смартфон заработал целых 163 балла – это на 5 больше, чем у предыдущего лидера в лице Honor Magic 6 Pro. За ними расположились Huawei Mate Pro 60 Pro+, Oppo Find X7 Ultra, Huawei P60 Pro и iPhone 15 Pro / Pro Max.

Почему Huawei Pura 70 Ultra считается лучшим

Подходит для всех типов фотосъемки и условий освещения, будь то на улице, в помещении или при слабом освещении.

Превосходное качество изображения в таких ключевых областях фотографии, как экспозиция, цвет и автофокус.

Естественный и плавный эффект размытия на портретах с точной изоляцией объекта.

Быстрая и точная автофокусировка в сочетании с регулируемой диафрагмой позволяет делать топовые портретные снимки, как одного человека, так и группы, с натуральной фиксацией момента.

Великолепный уровень макросъемки с максимальной детализацией.

Huawei Pura 70 Ultra получил треугольный блок камер на 50+50+40 Мп. Одной из главных фишек девайса стала выдвижная 1-дюймовая камера с матричной стабилизацией Sensor-Shift IS и переменной диафрагмой. Тогда как перископ поддерживает 3,5х оптический зум, автофокус, цифровой зум 100x и OIS.

К слову, при всех своих «королевских» фотовозможностях Pura 70 Ultra не смог похвастаться аналогичным качеством видео. Специалисты отметили нестабильность и потерю детализации, особенно в условиях низкой освещенности. Лидером в этой области остается iPhone 15 Pro.