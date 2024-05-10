Названы самые надежные производители авто 10.05.2024, 16:39

Не Audi и даже не Mercedes.

Надежность автомобиля определяет не только его цену, но и рейтинг покупателей. Потому что каждый хочет, чтобы авто не ломалось, и служило много лет.

Данные о самых надежных машинах на американском рынке публикует аналитическое агентство JD Power. Согласно исследованию, качество автомобилей из года в год снижается. Причиной тому являются электрические силовые установки и сложность современных информационно-развлекательных систем.

Для исследования опросили 30,5 тысяч владельцев авто. Все из них приобрели авто не позднее трех лет назад.

Выяснилось, что в прошлом году количество жалоб на авто увеличилось. Если в 2022 году на неисправности жаловались в 186 случаях на каждые 100 машин, то в прошлом году показатель вырос до 190. В период с 3 мес до 3 лет у 17% владельцев возникали проблемы и неисправности авто (против 12% в 2022-м).

Вторая проблема – сложные информационно-развлекательные системы. На них жалуются 49 из 100 автовладельцев. Третья самая распространенная проблема современных авто — быстро поддающийся коррозии кузов. Водители также часто указывают, что современные функции безопасности, такие как круиз-контроль, часто непредсказуемы. Чаще проблемы возникают в гибридах и электрокарах.

Самые надежные и ненадежные марки авто

Первое место среди самых надежных автомобилей по отзывам американских водителей занимает Lexus. На второй отметке расположился японский автопроизводитель Toyota. Далее следует Buick – американский автомобильный бренд, входящий в состав корпорации General Motors. На последних ступенях рейтинга оказался американский Lincoln, дальше — Tesla, затем Volkswagen, Land Rover, и тогда Audi.