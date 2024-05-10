Наступление России в Харьковской области: появилось новое заявление Зеленского 3 10.05.2024, 21:47

7,596

Владимир Зеленский

Президент Украины заявил о добавлении сил ВСУ на это направление.

Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Однако Вооруженные Силы Украины усилят защиту линии фронта.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении:

- Российские войска сегодня попытались расширить операции против Украины. Мы понимаем объем сил оккупанта, видим его замысел. Украинские воины, артиллерия, дроны дают ответ оккупанту. Я благодарен каждому украинскому солдату, каждому сержанту, каждому офицеру, которые именно так защищают позиции, как нужно, - сказал Зеленский.

По его словам, сейчас происходит усиление сил на Харьковском направлении и линии границы с РФ.

- И по линии украинской государственной границы, и по всей линии фронта будем неизменно уничтожать оккупанта именно так, чтобы сорвать любые российские наступательные намерения, – рассказал украинский президент.