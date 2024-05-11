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Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россию ждет стратегический провал

  • 11.05.2024, 2:30
Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россию ждет стратегический провал
Александр Павлюк

Ведь ею не управляют рациональные умы.

Сейчас угроза со стороны России принципиально отличается от той, которая была в начале полномасштабного вторжения в Украину. Оккупанты больше не могут осуществлять широкомасштабные наступления на несколько фронтов.

Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк в интервью The Economist (перевод - «Униан»). По его словам, РФ также использует ракеты только через несколько недель после их производства, а не как когда-то из своих огромных запасов.

Зато украинская армия тоже стала «значительно больше, чем была раньше». По мнению командующего Сухопутных войск, все эти факторы могут привести к стратегическому провалу врага.

«Потерять 400 000 солдат для захвата небольшой части является непропорциональным для любого рационального ума», - сказал Павлюк, отметив, что «Россией не управляют рациональные умы».

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