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ВСУ разбили колонну войск РФ, наступавшую в сторону Харькова

  • 11.05.2024, 8:05
  • 2,366
ВСУ разбили колонну войск РФ, наступавшую в сторону Харькова
Фото: Reuters

Сражение произошло вблизи населенного пункта Пыльная.

Подразделение «Перун» применило дроны и уничтожило колонну войск РФ во время наступления оккупантов в сторону Харькова 10 мая.

В Facebook 42 отдельная механизированная бригада, в которую входит соответствующее соединение, опубликовала видео работы.

Украинским защитникам удалось ликвидировать четыре единицы БМП оккупантов вместе с личным составом. Это произошло вблизи населенного пункта Пыльная Харьковской области, расположенного на границе с Россией.

«Уничтожено 4 БМП вместе с личным составом», — отметили в 42-й отдельной механизированной бригаде.

Российские оккупанты, как отметили представители аналитического проекта DeepState, 10 мая могли начать наступление в Харьковской области и тем самым атаковать ряд приграничных населенных пунктов. В частности атака касалась села Пыльная.

Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский назвал важные направления для обороны.

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