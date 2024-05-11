Белоруска попыталась спрятать от таможни 40 айфонов 11.05.2024, 10:33

Женщина пересекала границу через пункт пропуска «Брест».

Брестские таможенники конфисковали у белоруски 40 телефонов iPhone. Как сообщает Государственный таможенный комитет, женщина спрятала их от таможенного контроля, чтобы незаконно ввезти из Польши в Беларусь. Общая стоимость конфискованных мобильных телефонов — почти 90 тысяч рублей.

Сообщается, что брестские таможенники выявили места сокрытия телефонов несмотря на заявление гражданки, что подлежащих обязательному декларированию товаров она при себе не имеет. Для пересечения границы беларуска выбрала зеленый коридор, чем и подтвердила свои слова.

Пересекая границу через пункт пропуска «Брест», 24-летняя женщина заявила, что ей нечего декларировать и направилась в зеленый коридор на своем автомобиле Opel. Таможенники отправили ее в бокс углубленного досмотра.

Смартфоны торговой марки Apple iPhone разного модельного ряда (13 Pro Мах, 14 Pro Мах, 15 Pro Мах) беларуска спрятала в верхней одежде, багаже и конструктивных нишах автомобиля. Оценочная стоимость аппаратов, которые сейчас изъяты, составила более 88 тысяч рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь (Перемещение товаров через таможенную границу вне определенных законодательством мест или в неустановленное время). Санкцией статьи предусмотрен штраф до 30 базовых величин с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.