Польский премьер посетил границу с Беларусью после сообщения о готовящемся прорыве 7 11.05.2024, 11:40

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Фото: KPRM

Будут построены новые укрепления.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сегодня утром, 11 мая, отправился на польско-белорусскую границу.

Польские СМИ сообщают, что одна из причин поездки — появление информации о готовящемся при поддержке белорусской стороны прорыве мигрантами участка границы.

Как информирует польская радиостанция RMF FM, в пятницу 10 мая эти сведения обсуждали на коллегии правительства Польши, которое было собрано по вопросу работы специальных служб этой страны. После встречи Дональд Туск заявил о своем намерении посетить один их участков польско-белорусской границы 11 мая.

Фото: KPRM

Информационный портал Wirtualna Polska приводит заявления Дональда Туска, которые он сделал 11 мая, посещая польско-белорусскую границу. Он сообщил о подготовке к «укреплению границы, как в связи с давлением, организованным режимом Лукашенко, так и в связи с растущей угрозой от войны в Украине и неопределенной геополитической ситуацией».

— Мы начали переговоры о защите границы — не только от миграции — но и о современных укреплениях. Они будут построены вдоль всей границы на востоке страны. Мы проинформируем о них общественность. Это также внешняя граница ЕС, поэтому я не сомневаюсь, что вся Европа должна будет инвестировать в свою безопасность, то есть в восточную границу Польши, — сказал польский премьер.

— Эта граница — совершенно уникальное место из-за миграционного давления. Мы имеем дело с прогрессирующей гибридной войной, — заявил Дональд Туск о границе с Беларусью. — Я хочу, чтобы не было никаких сомнений: государство с все более агрессивными намерениями в отношении Польши — а это Беларусь — является одним из организаторов происходящего на границе. Отсюда вытекает необходимость блестящей совместной работы служб для обеспечения безопасности государства.

— Мы знаем, что ситуация сложная — с эксплуатацией мигрантов или нелегальной миграцией, и все чаще с торговлей людьми, которые не имеют никакого отношения к миграции или убежищу. Однако это не должно заслонять самого главного: людей, которые охраняют здесь границу, — от них зависит безопасность всех поляков, — добавил глава правительства.