СМИ: Войска РФ нанесли удар по дамбе в Харьковской области

СМИ: Войска РФ нанесли удар по дамбе в Харьковской области4
- 11.05.2024, 13:38
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Повреждена дамба Печенежского водохранилища.
Российская группировка оккупационных войск «Север» в районе Старого Салтова Харьковской области повредила дамбу Печенежского водохранилища. Об этом сообщается в российской Telegram-канале «Северный ветер».
«Одним точным ударом перерезан основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске, Харьковской области», — говорится в публикации.
Ни командование ВСУ, ни Харьковская ОВА пока не комментировали сообщения об ударе по дамбе.