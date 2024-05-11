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СМИ: Войска РФ нанесли удар по дамбе в Харьковской области

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  • 11.05.2024, 13:38
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СМИ: Войска РФ нанесли удар по дамбе в Харьковской области

Повреждена дамба Печенежского водохранилища.

Российская группировка оккупационных войск «Север» в районе Старого Салтова Харьковской области повредила дамбу Печенежского водохранилища. Об этом сообщается в российской Telegram-канале «Северный ветер».

«Одним точным ударом перерезан основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске, Харьковской области», — говорится в публикации.

Ни командование ВСУ, ни Харьковская ОВА пока не комментировали сообщения об ударе по дамбе.

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