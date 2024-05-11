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Германия разработала три плана возвращения к службе по призыву

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  • 11.05.2024, 17:09
Германия разработала три плана возвращения к службе по призыву

За возвращение службы по призыву выступает глава Минобороны страны.

Министр обороны Германии Борис Писториус неоднократно называл приостановку обязательной военной службы ошибкой. Теперь он хочет отменить решение, принятое правительством в 2011 году. По информации BILD, в Министерстве обороны разработали три концепции возвращения к обязательной военной службе.

По данным издания Die Welt, все три варианта уже представили Писториусу на прошлой неделе. Предполагается, что глава Министерства обороны представит один из планов уже в июне.

Первая концепция подразумевает, что добровольная военная служба, которая есть в Германии сейчас, будет расширена. Совершеннолетние граждане должны будут зарегистрироваться и получить специальные информационные материалы, в которых им расскажут о службе в бундесвере. Идея состоит в том, чтобы заинтересовать как можно больше добровольцев «на ранней стадии».

Второй вариант предусматривает возвращение к модели, которая существовала до 2011 года. Мужчины должны будут обязательно заполнять онлайн-анкету для прохождения медосмотра, для женщин эта процедура останется добровольной. Цель такой модели — обеспечить около 30-40 тысяч призывников в год.

Третий план заключается в том, чтобы ввести в Германии всеобщую обязательную службу как для мужчин, так и для женщин. В таком случае каждый человек старше 18 лет должен будет заполнить анкету для медосмотра. Впрочем, для реализации этой модели необходимо внести изменения в Конституцию ФРГ.

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