ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области 1 11.05.2024, 17:44

Самолетопад продолжается.

Украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады в субботу, 11 мая, уничтожили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в «Фейсбуке».

«Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше», — написали бойцы.