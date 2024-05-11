ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области

ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области1
- 11.05.2024, 17:44
Самолетопад продолжается.
Украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады в субботу, 11 мая, уничтожили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.
Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в «Фейсбуке».
«Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше», — написали бойцы.