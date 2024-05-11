закрыть
11 мая 2024, суббота, 17:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области

1
  • 11.05.2024, 17:44
ВСУ сбили российский Су-25 в Донецкой области

Самолетопад продолжается.

Украинские военные 110-й отдельной механизированной бригады в субботу, 11 мая, уничтожили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении.

Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко в «Фейсбуке».

«Самолетопад российских воздушных судов продолжается. Опять отличная работа зенитчиков 110-й бригады. Сегодня поразили очередной СУ-25. Оккупанты до сих пор не поняли, что нечего летать в нашем небе. Будут падать и дальше», — написали бойцы.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наши патроны всегда бьют в цель
Наши патроны всегда бьют в цель Ирина Халип
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси?
Путин готовит ядерный удар по Украине с территории Беларуси? Наталья Радина
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши
Членство Беларуси в НАТО укрепит безопасность стран Балтии и Польши Луизе Лице-Тане
Россия с упорством идиота пытается «повторить»
Россия с упорством идиота пытается «повторить» Леонид Невзлин