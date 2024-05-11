Зеленский рассказал о ситуации в Харьковской области 11.05.2024, 19:55

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Президент Украины назвал самые горячие точки.

Украине нужно срывать российские наступательные замыслы. Это сейчас задача номер один.

Об этом глава украинского государства Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 11 мая. По его словам, выполнение этой задачи зависит от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера.

Президент Украины отметил, что сейчас внимание прежде всего фронта, а именно ситуации в тех районах, где сейчас больше всего рисков российских наступательных действий.

«Наши оборонные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрилеча, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка. Это пограничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что также особенно напряженной остается ситуация на Донбассе, в частности Покровское направление – это Семеновка и Нетайлово. Там ежесуточно более 30 боевых столкновений и очень сложная ситуация.

«Конечно, внимание и всем другим направлениям наших оборонных действий: Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Времевский. Я благодарю каждую нашу бригаду, которая смело защищает позиции, отражает штурмы, уничтожает оккупанта. Спасибо всем командирам, которые действительно делают все необходимое, чтобы наши воины были правильно мотивированы и четко знали, как действовать», – подытожил свое обращение украинский президент.