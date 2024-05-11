Британская разведка: Россия сбросила 20 авиабомб на Белгородскую область 1 11.05.2024, 20:46

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И это только за один месяц.

С марта по апрель 2024 года россияне «потеряли» на территории Белгородской области 20 боеприпасов. Инциденты с аварийным схождением боеприпасов с российских самолетов на собственной территории указывают на системную проблему.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне.

Разведка вспоминает серию случаев схода боеприпасов с российских самолетов, которые должны были лететь запускать их по целям на территории Украины. В частности, 4 мая этого года сообщали о том, что истребитель уронил ФАБ-500 над Белгородом. Местный губернатор рассказал о взрыве и нанесенном им ущербе - 30 поврежденных домов, 10 авто и 5 пострадавших - не называя причины.