Президентская бригада ВСУ отбила штурм россиян возле Урожайного 11.05.2024, 21:56

Появилось видео с горящей техникой оккупантов.

Бойцы 20-й Отдельной президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого показали кадры отражения очередного штурма россиян к югу от села Урожайное в Донецкой области.

Мониторинговый проект DeepState отмечает, что враг штурмует украинские позиции в районе Урожайного-Старомайорского, применяя как самоубийственные «банзай-атаки», так и более продуманные атаки с применением тяжелой техники.