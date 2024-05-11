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Президентская бригада ВСУ отбила штурм россиян возле Урожайного

  • 11.05.2024, 21:56
Президентская бригада ВСУ отбила штурм россиян возле Урожайного

Появилось видео с горящей техникой оккупантов.

Бойцы 20-й Отдельной президентской бригады ВСУ имени гетмана Богдана Хмельницкого показали кадры отражения очередного штурма россиян к югу от села Урожайное в Донецкой области.

Мониторинговый проект DeepState отмечает, что враг штурмует украинские позиции в районе Урожайного-Старомайорского, применяя как самоубийственные «банзай-атаки», так и более продуманные атаки с применением тяжелой техники.

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