Результаты ожесточенных боев в Харьковской области показали на карте 12.05.2024, 8:23

5,410

Ситуация усложняется.

Российские войска продвинулись в Красногоровке и возле Владимировки Донецкой области, а в Харьковской области оккупировали Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты DeepState.

Донецкая область

Ситуация в Красногоровке и возле Владимировского выглядит следующим образом.

Харьковская область

В районе населенного пункта Липцы, по данным DeepState, россияне заняли села Стрелучья, Красное, Пыльная, Борисовка. Они переходят в красную зону.

Оккупанты пытаются закрепляться в населенных пунктах Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Зеленое. Продолжаются бои за Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед основным заданием для россиян в этом районе – занять Липцы.

В районе города Волчанск войска РФ заняли села Плетеновка, Огурцово и двигаются в сторону Волчанска. Пытаются закрепиться в селах Гатище, Старица, Бугроватка. У последних двух сегодня было замечено большое количество пехоты, продолжаются бои.

Также проект сообщает, что оккупанты подобрались к северным окрестностям Волчанска, пытаются закрепиться, продолжаются бои. Украинские бойцы встречают врага огнем.

По информации DeepState, ситуация продолжает усложняться. Враг заводит постепенно на украинскую территорию все больше сил, непрерывно заходит пехота, продвигается группами в населенные пункты и пытается там закрепляться.

На поддержке работает техника в небольшом количестве, артиллерия, авиация, а также присутствует большая активность БПЛА и РЭБ.

Силы обороны пытаются остановить врага, наносят поражение.

«Хотя и главная задача врага — отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может оказаться крайне ужасной. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше вынуждает Силы Обороны встревать в этом районе», - говорится в сообщении проекта.

Бои за Глубокое

Вчера вечером, 11 мая, Центр специального назначения Нацгвардии «Омега» сообщил, что в Харьковской области защитникам Украины пришлось отойти с нескольких своих позиций, в результате чего один населенный пункт полностью перешел под контроль войск РФ. Идут тяжелые бои за Глубокое.

Ситуация на Харьковском направлении по официальной информации

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что оборонные операции украинских военных продолжаются в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка. «Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию», - отметил глава украинского государства.