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Непальский рекордсмен в 29-й раз покорил Эверест

  • 12.05.2024, 16:07
Непальский рекордсмен в 29-й раз покорил Эверест

Всего на его счету более 40 успешных экспедиций на восьмитысячники.

Непальский гид-альпинист Ками Рита в воскресенье в 29-й раз поднялся на самую высокую вершину в мире Эверест (8849 м), сообщает AP.

Организаторы отметили, что погода была благоприятной, 54-летний шерп здоров и уже спускается в нижние лагеря.

Ками Рита в прошлом году дважды поднялся на Эверест менее чем за неделю, установив мировой рекорд. Он соревнуется со своим коллегой шерпом Пасангом Давой, у которого 27 восхождений на гору.

Впервые Ками Рита поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор совершал восхождения почти каждый год. Его отец был одним из первых гидов-шерпов.

Ками Рита помимо Эвереста покорил и другие восьмитысячники — Чогори (K2), Лхоцзе, Чо-Ойю и Манаслу. В общей сложности он поднимался на восьмитысячники более 40 раз.

Шерпы, представители одной из живущих в Непале народностей, часто становятся гидами для восходящих на Эверест альпинистов.

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