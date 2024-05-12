Российские оккупанты атакуют Харьков и его пригород 3 12.05.2024, 16:37

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Прозвучало несколько взрывов.

Россияне наносят удары по Харькову и пригороду, в городе слышали несколько взрывов.

Об атаке на Харьков и его пригород в 16:14 по Минску сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Суспільне» в 16:13 сообщило со ссылкой на своих корреспондентов, что в Харькове прогремело несколько взрывов, вероятно, за пределами города.

В 15:06 Воздушные силы ВСУ предупреждали о значительной активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и южном направлениях.