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Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину

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  • 12.05.2024, 17:17
  • 2,364
Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину

Видео.

Боевые подразделения Государственной пограничной службы Украины продолжают наносить урон российским войскам в районе Бахмута. Они успешно подорвали оккупанта, ехавшего на мотоцикле.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженные средствапередвижения - работа пограничников бригады «Помста» на Бахмутском направлении», - написали в ГПСУ.

Согласно информации от пограничной службы, российский военный наехал на дистанционную мину, которая была размещена заранее.

«Еще два брошенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА», - добавили пограничники.

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