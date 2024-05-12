Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину 3 12.05.2024, 17:17

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Боевые подразделения Государственной пограничной службы Украины продолжают наносить урон российским войскам в районе Бахмута. Они успешно подорвали оккупанта, ехавшего на мотоцикле.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженные средствапередвижения - работа пограничников бригады «Помста» на Бахмутском направлении», - написали в ГПСУ.

Согласно информации от пограничной службы, российский военный наехал на дистанционную мину, которая была размещена заранее.

«Еще два брошенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА», - добавили пограничники.