Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину

Оккупант подорвался на мотоцикле, наехав на дистанционную мину3
- 12.05.2024, 17:17
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Боевые подразделения Государственной пограничной службы Украины продолжают наносить урон российским войскам в районе Бахмута. Они успешно подорвали оккупанта, ехавшего на мотоцикле.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
«Подрыв оккупанта на мотоцикле и два уничтоженные средствапередвижения - работа пограничников бригады «Помста» на Бахмутском направлении», - написали в ГПСУ.
Согласно информации от пограничной службы, российский военный наехал на дистанционную мину, которая была размещена заранее.
«Еще два брошенных мотоцикла уничтожили операторы ударных БПЛА», - добавили пограничники.