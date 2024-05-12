Bentley показала самый дорогой автомобиль в истории бренда 12.05.2024, 18:33

Он будет выпущен ограниченным тиражом 16 экземпляров.

Bentley Motors представила роскошный кабриолет Batur, который стал самой дорогой моделью в истории бренда. Это один из самых мощных кабриолетов в Великобритании, работающих на топливе, передает carscoops.com.

Batur – третья модель серии заказных автомобилей Bentley Mulliner после купе Batur с жесткой крышей и Bacalar Barchetta. В отличие от Bacalar, кабриолет Batur оснащен складной крышей. Будет выпущено всего 16 эксклюзивных экземпляров.

Каждый Batur можно настроить в соответствии с пожеланиями владельца. Стоимость каждого автомобиля превысит 2 млн фунтов стерлингов. По словам Bentley, клиенты «ограничены только своим воображением» при разработке дизайна своих машин. Они могут выбрать практически неограниченные цвета окраски, индивидуальную графику, различные виды металлической отделки кузова и даже эффект градиента для передней решетки. Для складного верха и отделки салона доступен широкий выбор материалов, в том числе розовое золото с 3D-печатью.

Новый автомобиль построен на базе Continental GT и станет одной из последних моделей, оснащенных 6-литровым двигателем Bentley W12 с двойным турбонаддувом. Производство этого двигателя будет прекращено летом этого года. Версия Batur с откидным верхом, как и версия с жесткой крышей, развивает мощность 750 л. с. и крутящий момент 1000 Нм. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, а максимальная скорость составляет 336 км/ч.