Зеленский назвал замысел России в Харьковской области 2 12.05.2024, 20:06

2,632

Владимир Зеленский

И рассказал о задачах ВСУ.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал замысел России в Харьковской области и главную задачу Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление президента Украины.

Президент Украины подчеркнул, что сегодня главное — это вопрос фронта и противодействия российским операциям.

«Особое внимание — Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Есть села, которые фактически из «серой зоны» стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения», - пояснил глава государства

По словам президента, задача Украины сейчас очевидна — надо нанести оккупанту наибольшие потери.

«В частности, в окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная — город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных, в городе — местным жителям — помогают. И очень важно, чтобы максимум эффективности был проявлен сейчас каждым — каждым, кто непосредственно именно там, на Харьковщине. В военных силах, в силах безопасности, в местной власти, в громадах. Все зависит от того всегда в войне, на что ты сам способен, что ты сам способен сделать — можешь ли выдержать удары и удержать позиции, чтобы и все так же смогли. Главное — наша стойкость и украинский результат в боях», - подчеркнул Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что постоянное внимание также другим направлениям боевых действий. По его словам, не менее заострены сейчас донецкие направления.

«Собственно, замысел ударов по Харьковской области в том, чтобы растянуть наши силы и поднять моральную, мотивационную основу способности украинцев защищаться», - сказал он.

По данным президента, Покровское направление, несмотря ни на что — наиболее жесткое. Только за эти сутки на Покровском направлении было уже 30 боевых столкновений.

«Также жесткие Лиманское и Времевское направления, Краматорское, Купянское. Наши воины достойно соответствуют оккупанту и делают все возможное, часто и невозможное, чтобы сдерживать российские штурмы и отвечать — отвечать оккупанту огнем», - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что не менее важны для россиян информационные операции.

«Это всегда энергия для российских наземных операций. Оккупант питается ложью и страхом, который за ложью следует. Оборонительные бои никогда не бывают простыми. И всегда сложнее, когда врагу удается использовать страх», - объяснил он.

В связи с этим, по словам Зеленского, сейчас безопаснее не вестись на эмоции, не гнаться за громкостью заголовка, проверять каждое информационное сообщение и искать именно информацию, а не эмоции или слухи, и обязательно доверять Силам обороны Украины.