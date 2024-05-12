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Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности РФ

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  • 12.05.2024, 22:02
  • 6,252
Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности РФ

Вместо Патрушева.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу будет назначен указом Владимира Путина секретарем Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Нынешний секретарь Совбеза] Патрушев освобожден от должности секретаря в связи с переходом на другую работу. Он продолжает работу, в ближайшие дни сообщим, где», — сказал Песков.

«Шойгу в должности секретаря Совбеза будет одновременно замом президента в комиссии по ВПК и он глубоко погружен в эту работу», — объяснил Песков.

Шойгу занимал пост министра обороны России с 2012 года.

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