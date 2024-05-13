Кремль объяснил новую должность Шойгу 13.05.2024, 3:34

Теперь он будет секретарем Совета безопасности РФ.

Сергей Шойгу глубоко погружен в работу военно-промышленного комплекса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя его новую должность.

Как сообщил Песков, Владимир Путин освободил Шойгу от должности министра обороны РФ. Теперь он будет секретарем Совета безопасности России и одновременно — заместителем президента в комиссии по военно-промышленному комплексу.

«[Шойгу] глубоко погружен в эту работу, он прекрасно знает темпы производства военно-промышленной продукции по конкретным предприятиям, часто посещает эти предприятия», — объяснил Песков.

Он также напомнил, что из Минобороны РФ под президента выводится Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). «И ее работу также возглавит и будет курировать Сергей Шойгу», — сообщил Песков.

Бывший министр обороны РФ продолжит работать в области, которую он «прекрасно знает изнутри и вместе со своими коллегами и партнерами по предыдущему месту работы», резюмировал пресс-секретарь Путина.