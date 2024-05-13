Генштаб: ВСУ поставили рекорд по обезвреживанию российских оккупантов за сутки 5 13.05.2024, 10:17

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Такого еще не было.

За минувшее воскресенье, 12 мая, российская оккупационная армия понесла рекордные потери в 1740 солдат (по предварительным данным, сюда входят убитые, раненые и взятые в плен), информирует Генеральный штаб ВСУ на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук».

Стоит отметить, что такого количества обезвреженных за одни сутки захватчиков РФ во время этой полномасштабной войны еще не наблюдалось. В то же время все боевые потери личного войск РФ за период с начала вторжения с 24 февраля 2022 года по 13 мая 2024 года ориентировочно составляют 484 030 человек.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, российские захватчики 12 мая потеряли 31 танк, 42 боевые бронированные машины, порядка 59 единиц авто и цистерн, 26 беспилотников, а также много единиц другой техники, полные данные приводятся в сводной таблице, опубликованной украинским оборонным ведомством.