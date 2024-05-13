Конституция Литвы не изменится по итогам референдума 13.05.2024, 10:38

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За поправку не проголосовало нужное число избирателей.

В Литве не удался референдум об изменении статьи Конституции, фактически запрещающей второе гражданство. За поправку не проголосовало нужное число избирателей, следует из предварительного подсчёта голосов, опубликованного Главной избирательной комиссией, сообщает LRT.

В референдуме приняли участие около 59 процентов граждан, из них за изменение Конституции проголосовали около 74 процентов. Это меньше, чем требуемые по закону голоса больше половины граждан с избирательным правом.

12 статья Конституции, которую попытались поменять на голосовании, постулирует, что никто, за исключением отдельных случаев, не может быть одновременно гражданином Литовской республики и другого государства. Гражданство автоматически прекращается, если эмигранты получают новый паспорт по новому месту жительства.

Проблема актуальна на фоне прошедшей волны массовой эмиграции. С 1991 года страну покинуло около миллиона жителей, рассказывало Литовское национальное радио и телевидение: это около 30 процентов населения.