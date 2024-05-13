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Стали известны результаты атаки дронов на Калужский НПЗ

  • 13.05.2024, 10:51
  • 4,548
Стали известны результаты атаки дронов на Калужский НПЗ

Произошел разлив нефти.

Утечка пяти тонн нефти произошла на нефтепроводе в Калужской области РФ после атаки БПЛА на НПЗ «Первый завод» 10 мая, сообщают источники ASTRA.

Атака на НПЗ в поселке Полотняный Завод была совершена в ночь с 9 на 10 мая. После атаки на НПЗ произошёл пожар. Губернатор подтвердил атаку, однако не сказал, о каком именно предприятии идёт речь.

Один из беспилотников попал в нефтеперерабатывающее оборудование НПЗ «Первый завод», также загорелись 3 цистерны с топливом. Помимо этого, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело в разливу 5 тонн нефти.

Как ранее сообщали местные жители, работники завода были эвакуированы в районе 12 ночи.

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