«Мальчик для битья», провал «СВО», распил бюджета: что стоит за отставкой Шойгу 13.05.2024, 14:12

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Сергей Шойгу

Экс-глава Минобороны РФ оказался профнепригодным.

Путин снял Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ, переместив генерала на должность секретаря Совета безопасности вместо Николая Патрушева. Пост министра обороны РФ занял Андрей Белоусов — потомственный экономист, который не служил и никогда не имел дела с армией.

Сайт Charter97.org спросил у экспертов, что стоит за кадровыми перестановками в российском военном ведомстве и какие последствия будет иметь эта отставка.

«Козел отпущения»

Cодиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, украинский военный эксперт Алексей Мельник считает, что Шойгу выбрали в качестве мальчика для битья:

— Отставка Шойгу готовилась очень давно, особенно после тех неудач, которые были на Купянском и Херсонском направлениях. Я думаю, одной из функций Шойгу тогда была, не без высочайшего позволения, — козел отпущения. На него тогда вешали всех собак, образно говоря, за провалы. Это очень интенсивно разгонялось российскими военкорами, тут можно вспомнить и открытое выступление Пригожина, основной идеей его марша было снятие Шойгу с должности.

Путин прекрасно это понимал и искал возможность как-то от него избавиться, но при этом не послать сигнал другим лояльным руководителям, что он не смог защитить Шойгу. Сейчас просто подошел очень удачный момент, чтобы Шойгу куда-то сместить, и Путин этим воспользовался.

Почему Путин назначил на должность главы Минобороны человека, который не имеет отношения к военным делам? Украинский эксперт считает, что и Шойгу нельзя было назвать полноценным генералом.

— Его можно называть генералом достаточно условно, потому что классического военного образования он не получал, такой карьеры, как у генералов вооруженных сил, у Шойгу за плечами не было, хотя у него есть все эти регалии.

Будет интересно, присвоит ли Путин звание генерала Белоусову. Я бы не сказал, что это большой недостаток Белоусова, скорее — это преимущество. Как у человека гражданского, у него нет этой корпоративной этики. Это как раз такая классика демократических стран, когда на пост министра обороны не назначается действующий генерал. Это обеспечивает эффективность управления, независимый контроль над силовым ведомством.

Сходство кадровых решений Путина и Гитлера

Директор Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос указал на сходство кадровых решений Путина и Гитлера:

— Очевидно, что как руководитель оборонного ведомства Шойгу не выполнил те задания, которые перед ним поставили. Это мне напоминает, когда в нацистской Германии поставили руководить обороной Шпеера (Альберт Шпеер был особой, приближенной к Гитлеру и самым влиятельным в Третьем Рейхе архитектором — прим. ред.), надеясь на то, что он с помощью каких-то своих знаний и навыков сможет мобилизовать промышленность на военные нужды.

Понизили ли Шойгу, когда перевели на должность главы Совбеза? Олег Белоколос так не считает:

— Насколько я могу судить, в России должность значения не имеет. В сегодняшней бюрократической структуре можно находиться вообще вне должности. Уровень и статус того или иного персонажа в системе путинского режима определяется возможностью доступа к телу. Кто имеет доступ к нему, тот имеет и статус, а если доступа нет, то твоя должность не имеет особого значения.

Полный провал «СВО»

Украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко одной из главных причин отставки Шойгу назвал полный провал войны с Украиной:

— Прежде всего, это полный провал так называемой «СВО», это основная причина. Шойгу — абсолютно недееспособный министр обороны, непрофессиональный, профнепригодный, собравший вокруг себя таких же профнепригодных генералов. Они годами занимались «дерибаном» и «распилом» военного бюджета, фактически не прикладывая никаких усилий для того, чтобы каким-то образом усиливать потенциал самой российской армии.

Это все проявило себя в ходе так называемой «СВО», где технические показатели и характеристики российского оружия были не настолько выдающимися, как их пытались и продолжают пытаться преподносить. Тактический и стратегический «гений» российского генералитета также оставляет желать лучшего. Все это в совокупности и послужило дальнейшим событиям в виде снятия Шойгу.

Коваленко обращает внимание, что Путину несвойственны громкие отставки:

— Ведь это демонстрация того, что что-то идет не по плану. У Путина есть этот КГБ-шный комплекс еще со времен Советского Союза — когда происходят такие замены, твоему отделу, твоему подразделению это идет в минус. У вас что-то не получается, если происходит такая замена.

Поэтому Путин всегда старался избегать таких открытых и громких увольнений. Причем не просто избегать, даже когда они происходили, это делалось с имитационной похвалой. Снимают генерала, вручают ему «Героя России» и отправляют на какую-то другую должность, таким образом отстраняют от командования, например, группы войск или какого-либо подразделения, но при этом вроде бы с какими-то почестями.

В случае с Шойгу произошло все несколько иначе — он не получил никакой похвалы, никакой награды. В информационном пространстве были коррупционные скандалы с его окружением. Его стали информационно добивать, фактически с позволения Путина, поскольку без его согласия такого прессинга бы не осуществлялось. Можно сказать, что Шойгу очень сильно выбесил Путина, очень сильно «лажанулся». Вот поэтому и такие последствия.

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