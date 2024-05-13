В Барселоне появился робот, который может заряжать электромобили в любом месте 1 13.05.2024, 17:10

Робот ZiGGY передвигается по парковке на колесах.

На одной из парковок Барселоны (Испания) появился мобильный робот, который заряжает электромобили. Благодаря роботу заряжать электрокар можно на любом парковочном месте, а не только на специальных слотах, сообщает «Европульс».

Робот ZiGGY передвигается по парковке на колесах. Автовладелец должен заранее забронировать его услуги через мобильное приложение. Тогда робот к нужному времени закрепит за клиентом свободное парковочное место и будет там ждать.

Инновация призвана сделать электромобиль более удобным видом транспорта, поскольку решает проблему нехватки зарядных станций. В перспективе робот сможет работать на тех парковках, где эти станции технически не были предусмотрены.

Напомним, что к 2025 году в странах Евросоюза станет значительно больше зарядных станций для электромобилей.