В Харьковской области разнесли колонну РФ при попытке прорыва 1 13.05.2024, 17:35

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Все штурмовое подразделение россиян было разбито, цели по прорыву не достигнуты.

Третья украинская штурмовая бригада показала, как уничтожили колонну техники и пехоту российской армии, которая пыталась совершить прорыв в Харьковской области.

- Три единицы техники уничтожены безвозвратно и еще четыре поражены. Противник разбегался по посадкам, но часть личного состава нашли и зачистили - минус к взводу русской пехоты, кроме экипажей. Все штурмовое подразделение врага было разбито, а цели противника по прорыву на участке фронта не достигнуты, - сообщили в бригаде.

Отмечается, что силы подразделений Третьей штурмовой бригады и смежных 66-й ОМБр, 77-й бригады ДШВ с треском уничтожили танки-черепахи и БПМ-2 противника - оккупантов разбили стаями ударных дронов и бригадной артиллерией.

Отдельно указывается, что работа выполнена бойцами Батальона беспилотных систем, пилотами 1-го мехбата, арты 2-го САДн и разведподразделения Третьей штурмовой.