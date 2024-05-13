Силы обороны Украины стали больше уничтожать оккупантов и танков

Силы обороны Украины стали больше уничтожать оккупантов и танков1
- 13.05.2024, 21:48
Опубликована статистика.
Украинские воины за последнюю неделю уничтожили российских дронов, танков и боевых машин больше, чем за аналогичный период раньше.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В ведомстве ориентируются на данные ситуационного центра на прошлой неделе, а именно с 6 по 12 мая. Речь идет о следующих показателях:
личный состав - 8 730;
танки - 105;
боевые бронированные машины - 204;
артиллерийские установки - 237;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 253.
В Минобороны Украины привели статистику, согласно которой становится ясно, что Силы обороны стали больше уничтожать российских дронов, танков, боевых бронированных машин и личного состава. Спад по уничтожению был зафиксирован лишь в артустановках.