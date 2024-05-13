Силы обороны Украины стали больше уничтожать оккупантов и танков 1 13.05.2024, 21:48

Опубликована статистика.

Украинские воины за последнюю неделю уничтожили российских дронов, танков и боевых машин больше, чем за аналогичный период раньше.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве ориентируются на данные ситуационного центра на прошлой неделе, а именно с 6 по 12 мая. Речь идет о следующих показателях:

личный состав - 8 730;

танки - 105;

боевые бронированные машины - 204;

артиллерийские установки - 237;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 253.

В Минобороны Украины привели статистику, согласно которой становится ясно, что Силы обороны стали больше уничтожать российских дронов, танков, боевых бронированных машин и личного состава. Спад по уничтожению был зафиксирован лишь в артустановках.