В Харьковской области наступают более 30 тысяч российских военных 3 14.05.2024, 8:54

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Идут тяжелые бои.

Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко сообщил, что на севере Харьковской области пытаются наступать более 30 тысяч российских военных.

В интервью для Le Figaro Литвиненко сообщил, что до начала российской атаки на границе было сосредоточено около 50 тысяч оккупантов.

«Сейчас наступает намного больше 30 тысяч», — сообщил он.

Секретарь СНБО добавил, что украинские военные готовы к отражению российской атаки и сейчас продолжаются тяжелые бои.