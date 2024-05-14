В Харьковской области наступают более 30 тысяч российских военных

В Харьковской области наступают более 30 тысяч российских военных3
- 14.05.2024, 8:54
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Идут тяжелые бои.
Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко сообщил, что на севере Харьковской области пытаются наступать более 30 тысяч российских военных.
В интервью для Le Figaro Литвиненко сообщил, что до начала российской атаки на границе было сосредоточено около 50 тысяч оккупантов.
«Сейчас наступает намного больше 30 тысяч», — сообщил он.
Секретарь СНБО добавил, что украинские военные готовы к отражению российской атаки и сейчас продолжаются тяжелые бои.