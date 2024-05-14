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В парламенте Грузии произошла драка между депутатами

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  • 14.05.2024, 12:33
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В парламенте Грузии произошла драка между депутатами

Видеофакт.

На пленарном заседании парламента Грузии между депутатами произошла драка.

Напряженность возникла во время выступления председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Левана Хабеишвили.

Драка между депутатами началась после высказываний депутатов от правящей партии об оппозиции.

Тем временеим, как пишет sova.news, у парламента Грузии продолжаются акции протеста против законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» — российского аналога закона об иноагентах.

Правящая партия сегодня намеревается принять российский аналог закона об иноагентах. 13 мая комитет по юридическим вопросам рассмотрел документ в третьем чтении за минуту, утвердив его без представителей оппозиции.

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