Китай нанес новый удар по торговле с Россией 1 14.05.2024, 14:43

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Бизнес РФ в растерянности.

Российские компании, осуществляющие импорт товаров из Китая через железнодорожные маршруты Приморья, на этой неделе столкнулись с новыми, гораздо более серьезными препятствиями при оплате. Китайские банки отказываются принимать платежи, требуя более подробной информации о маршрутах доставки. Журналисты издания The Moscow Times конфиденциально пообщались с российскими предпринимателями и выяснили масштаб проблемы.

Это очень сильно усложняет процесс оплаты поставок товаров из Китая, даже если они не подпадают под санкции. Российские импортеры выразили опасения по поводу таких требований еще ранее, и их предположения подтвердились в реальности.

Ситуация создает дополнительные трудности для компаний, уже переживших негативные последствия санкций и ограничений на международную торговлю. Возникающие проблемы с оплатой ставок из Китая могут оказать серьезное воздействие на российский импорт и экономику в целом.

Теперь россияне думают, как решить проблему: перевалка через морские виды транспорта существенно поднимет цены. Казахстан с большим опасением относится к транзитному потоку в Россию.