Белорусы, работающие за рубежом, за год заработали почти миллиард долларов 3 14.05.2024, 16:26

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На 13,7% больше, чем годом ранее.

В 2023 году число граждан Беларуси, которые временно работали за границей, увеличилось на 14,9%.

Всего за пределами страны работали (срок до 1 года) 110,3 тыс. граждан Беларуси, что на 14,9% больше по сравнению с 2022 г. 63% из них работали в России, пишет «Экономическая газета» со ссылкой на Белстат.

По данным Нацбанка, в 2023 году резиденты Беларуси, временно работающие за рубежом, заработали 900 млн долларов — это на 13,7% больше, чем годом ранее. Сальдо доходов от внешней трудовой деятельности временных работников сложилось положительным в размере 800 млн долларов — это 1,1% от ВВП Беларуси.

В то же время трудовые доходы мигрантов-нерезидентов, временно работающих в Беларуси, Нацбанк оценил в 100 млн долларов, что на 7,2% больше по сравнению с 2022 г.