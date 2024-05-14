ВСУ о ситуации в Часовом Яру: Россияне сменили тактику 14.05.2024, 17:23

Активные бои продолжаются днем и ночью.

Российские войска снизили количество массированных «мясных» штурмов в районе Часового Яра Донецкой области. При этом оккупанты чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ОСГВ «Хортица» Назара Волошина в эфире телемарафона.

«В Часовом Яру ситуация не изменилась. Продолжаются активные боевые действия днем и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел. Он продолжает уничтожать Часов Яр артиллерией и КАБами, которые сбрасывает на город и населенные пункты поблизости», - рассказал Волошин.

По его словам, россияне пытаются захватить Часов Яр и его высоты, чтобы в дальнейшем обстреливать Дружковку, Славянск и Краматорск.

Кроме того, враг сменил тактику. Оккупанты уже не проводят таких массированных мясных штурмов, как раньше, а чаще пытаются заходить со стороны Ивановского и Богдановки, чтобы найти слабые места в украинской обороне.

«Враг бросает в последнее время на штурм мобилизованных, бывших заключенных. Технику враг приберегает. Противник прилагает все усилия, чтобы определенные успехи иметь в этом направлении, но у него успехов нет. При этом проводит активное артиллерийское влияние и применяет сбросы с дронов на окраины Часового Яра», - добавил спикер.

Также, по его словам, только за предыдущие сутки на этом направлении было зафиксировано около 150 минометных и артиллерийских обстрелов. К утру также было зафиксировано 12 штурмов врага.