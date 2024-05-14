Названы лучшие бюджетные Android-смартфоны для покупки в 2024-м году 1 14.05.2024, 17:35

Фото: Sam Rutherford / Engadget

Отличное соотношение цены и возможностей.

Одна из лучших особенностей экосистемы Android – это большой выбор среди бюджетных девайсов. Для сравнения, самый доступный актуальный iPhone имеет устаревший дизайн и стоит от 429 долларов.

Если вы в поисках бюджетного Android, редакция Engadget подобрала для вас несколько отличных вариантов в ценовом диапазоне от $100 до $429 (~14 000 грн). Тут вам и Samsung, и Motorola, и OnePlus.

Лучший бюджетный Android – OnePlus Nord N30. На сегодняшний день он предлагает наилучшее соотношение цены и возможностей.

Телефон получил мощный процессор Snapdragon 695 в паре с 8 ГБ оперативной памяти, 108-мегапиксельный основной сенсор, а также дисплей с частотой 120 Гц, что редко встречается в бюджетных телефонах.

Лучший смартфон до $300 – Samsung Galaxy A15. Он получил 6,5-дюймовый дисплей с немного более медленной частотой обновления 90 Гц, чем Nord N30. Однако, поскольку оно снащен OLED-панелью вместо ЖК-дисплея, он может похвастаться лучшей яркостью и более насыщенными цветами, чем практически все его конкуренты.

С производительностью тоже все отлично, а получать обновления смартфон будет до 2028 года.

Лучший смартфон до $200 – Motorola Moto G Play (2024). За эти деньги покупатели получат некомпромиссный смартфон с быстрым процессором и 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с частотой 90 Гц.

Неожиданно корпус G Play имеет защиту от пыли и влаги – эта опция редко встречается в устройствах дешевле 200 долларов.

Если есть лишние деньги – Pixel 7A. Его сложно назвать бюджетником при стартовой цене в $500, но недавно его цена упала до $420.

Если вы ищете доступный телефон с хорошей производительностью, мощным для своего сегмента набором камер и бонусами вроде беспроводной зарядкой, то это лучший выбор.

Выделяется из массы – Nothing Phone (2a). Этот смартфон привлекает своим дизайном с прозрачной задней панелью и подсветкой, а также одной из лучших оболочек Android.

В остальном за свой ценник (350 долларов) это очень достойный аппарат.