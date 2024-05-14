Украинская «Армия дронов» ликвидировала 289 единиц вражеской техники и 129 оккупантов 14.05.2024, 20:20

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Ударные подразделения, которые работают в составе «Армии дронов», с 8 по 12 мая ликвидировали 129 российских оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Среди уничтоженной российской техники:

40 бронированных машин

133 грузовика

20 танков

18 САУ

51 пушка

1 ППО

16 единиц радиотехнического оборудования

6 РСЗО

Кроме того, было ликвидировано 129 российских оккупантов и 154 опорных пункта врага.

«И это только те результаты, где есть подтверждение с видео. Работают ударные подразделения БпЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны, — именно они должны получать больше беспилотников», - подчеркнул Федоров.