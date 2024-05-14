Украинская «Армия дронов» ликвидировала 289 единиц вражеской техники и 129 оккупантов
- 14.05.2024, 20:20
Инфографика.
Ударные подразделения, которые работают в составе «Армии дронов», с 8 по 12 мая ликвидировали 129 российских оккупантов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на телеграм-канал вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.
Среди уничтоженной российской техники:
40 бронированных машин
133 грузовика
20 танков
18 САУ
51 пушка
1 ППО
16 единиц радиотехнического оборудования
6 РСЗО
Кроме того, было ликвидировано 129 российских оккупантов и 154 опорных пункта врага.
«И это только те результаты, где есть подтверждение с видео. Работают ударные подразделения БпЛА. А мы продолжаем собирать статистику и анализировать данные. Так видим, какие подразделения действительно эффективно используют дроны, — именно они должны получать больше беспилотников», - подчеркнул Федоров.