В Италии задержаны более 100 предполагаемых членов мафии 15.05.2024, 4:21

Что известно.

Итальянская полиция во вторник, 14 мая, задержала 109 подозреваемых в ходе рейда против калабрийской мафиозной организации «Ндрангета». Еще 20 человек были помещены под домашний арест, а в отношении 13 подозреваемых были применены иные ограничительные меры, пояснили в полиции. Большинство из задержанных родом из города Козенца на юге Италии, передает DW.

Как сообщается, рано утром группа полицейских и следователей, специализирующихся на экономических преступлениях, были направлены в Катандзаро — коммуну в области Калабрия. По данным полиции, в ходе операции также был задержан сотрудник итальянской таможенной и финансовой полиции.

К торговле наркотиками привлекают несовершеннолетних

Следователи обвиняют подозреваемых в членстве в мафиозной организации, торговле наркотиками и других уголовных преступлениях. Прокурор Винченцо Капомолла заявил, что мафиозные кланы нанесли большой экономический ущерб Козенце, вымогая деньги за защиту. Однако основной деятельностью кланов была торговля наркотиками, для которой они также вербовали несовершеннолетних.

Более 200 человек осудили на процессе против мафии

Суд в Италии 20 ноября 2023 года признал виновными и приговорил к различным тюремным срокам более 200 человек, связанных с группировкой «Ндрангета» из Калабрии. Это был крупнейший за последние 30 лет процесс по делу мафии в стране.

В деле фигурировали 338 человек, которым предъявили более 400 пунктов обвинения, включая незаконный оборот наркотиков и оружия, вымогательство и связь с мафией. Прокуратура запрашивала для 322 обвиняемых в общей сложности почти 5000 лет тюремного заключения.

В результате 131 обвиняемого суд оправдал, а 207 - приговорил в общей сложности более чем к 2000 годам заключения. Двое ведущих членов «Ндрангеты» — Саверио Рационале и Доменико Бонавоте — получили по 30 лет лишения свободы, что стало наиболее суровым наказанием в деле. Среди осужденных был бывший депутат парламента Джанкарло Питтелли, которого приговорили к 11 годам тюрьмы.

Торговля оружием и людьми

«Ндрангета» считается одной из наиболее влиятельных современных мафиозных группировок в Италии. Она занимается торговлей оружием, людьми и наркотиками, имеет многомиллиардные обороты. В 2016 году ее членов уже обвиняли в махинациях в строительном бизнесе и при операциях с недвижимостью на севере Италии после двух разрушительных землетрясений в 2012 году.