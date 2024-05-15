Крым атаковали 20 ракетами: авиабазу «Бельбек» охватили пожары 1 15.05.2024, 7:37

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В Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории прогремели мощные взрывы.

В ночь на среду, 15 мая, в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Неспокойно было в Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Евпатории, на полуострове объявляли ракетную опасность.

Местные жители заявляют, что по временно оккупированному Крыму ударили по меньшей мере 20 ракетами. Об этом сообщил телеграм-канал ASTRA.

«Весь Симферополь проснулся от грохота», «В Крыму работает ПВО. В Симферополе очень громко!», «Евпатория. Больше 20 взрывов», «Окна шатает конкретно», – сообщают местные жители.

По данным украинских мониторинговых каналов, в Евпатории были прилеты ракет по объектам оккупантов. Местные «власти» ситуацию там пока не комментировали.

Севастополь

Так называемый губернатор города Михаил Развожаев заявил, что российская ПВО якобы сбила несколько ракет над акваторией и в районе аэродрома «Бельбек».

«Все городские службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательной службой Севастополя потушено возгорание от упавших осколков в районе села Полюшко. Повреждения гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксированы», – написал он.

Развожаев добавил, что в районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе.

Тип сбитых ракет уточняется, возможно обнаружение несдетонировавших суббоеприпасов.

«Крымчане! Утром будет много неразорвавшихся кассет. Не подходить. При обнаружении, сразу вызываем 112», – писали оккупанты после взрывов.

На карте пожаров Firms NASA зафиксировано несколько пожаров в районе аэродрома «Бельбек».